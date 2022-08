Vídeo: “Que diabos, afinal, é o amor?” Reencontro emocionante de casal de avós viraliza

Casal de idosos se reencontra após esposa sair do hospital (Reprodução)

Cientistas passam a vida estudando as ligações neuroquímicas para tentar explicar como um sentimento pode ser tão forte, intenso e durar por toda uma vida, como o amor.

A resposta para tal pergunta talvez nunca seja encontrada nas fórmulas e tabelas químicas, mas o usuário do Twitter @tomfonseca quis postar um vídeo do momento em que sua avó, de 89 anos, volta para casa, após ficar uma semana internada no hospital, e reencontra seu avô de 90 anos, para lançar luz a essa questão e, quem sabe, apontar o caminho correto para a resposta.

Ele diz em sua postagem: “Minha avó (89 anos) volta para casa depois de ficar internada por uma semana. É assim que meu avô (90 anos) a recebe” diz.

A gravação dura poucos segundos, mas mostra o avô chamado Tomás deitado levantando-se rapidamente quando vê sua mulher chegar, com um sorriso no rosto.

“Ah, coisinha linda, que bom!”, diz Tomás.

“Prazer em vê-la, minha querida”, insiste o homem, no que ela responde: “Igualmente, minha vida, igualmente”, e lhe dá um beijinho nos lábios.

“Você sentiu minha falta?”, pergunta ela, e o avô, como um verdadeiro galã de cinema, responde “Segundo a segundo.”

Após o vídeo, Tom Fonseca, um argentino que vive na Costa Rica, completou: “Se você me perguntar hoje que diabos é o amor, eu te respondo: “olhe para eles dois”.

Mi abuela (89 años) vuelve a su casa después de estar una semana internada. Así la recibe mi abuelo (90 años). ❤️ “Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor

Yo te contesto: miralos a ellos dos.” pic.twitter.com/xvpRCzp9Ju — Tomás Fonseca (@tomfonseca) August 9, 2022

A imagem do casal de idosos cheia de ternura e felicidade derreteu o coração de milhares de usuários nas redes sociais, que compartilharam a história e desejaram aos avós felicidades e boas vibrações. O vídeo foi exibido quase 2,5 milhões de vezes. (Com publimetro.cl)

