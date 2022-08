Trabalhadora de supermercado abandona emprego e cria perfil no OnlyFans com conteúdo erótico; comprou a casa própria

Viralizou nas redes sociais a história de uma trabalhadora de supermercado, no Reino Unido, que abandonou o cargo e criou um perfil na plataforma OnlyFans com conteúdo erótico.

A jovem Tiffany Diaz, ganhava 450 libras (cerca de R$ 2.900) por mês na rede Tesco, como detalhado pelo site Daily Star.

Jovem abandona emprego em supermercado e cria perfil no OnlyFans com conteúdo erótico; já comprou a casa própria

A jovem de 24 anos agora está ganhando quantias de dinheiro que mudaram sua vida e até comprou sua primeira casa.

“Eu morava em um apartamento e em alguns meses eu mal podia me dar ao luxo de comer bem e pegava dinheiro emprestado com a família”, detalhou.

“A diferença financeira foi enorme e consegui comprar minha primeira casa e pude ajudar meus amigos e familiares e agora sou autossuficiente.

“Antes eu pegava empréstimos e tomava dinheiro emprestado, mas agora não tenho mais dívidas.”

Segundo o site Daily Star, Tiffany trabalhou no supermercado por dois anos e era personal shopper.

Foi uma decisão difícil de colocar em prática

Ela explicou: “Sempre me interessei pela indústria do sexo, mas pensei nisso por muito tempo, mas foi uma decisão muito difícil.”.

Mas felizmente para Tiffany, contar a sua família não foi tão assustador quanto ela temia.

“Eu não queria que minha mãe ficasse desapontada e não tinha certeza de qual seria sua perspectiva sobre isso.

Ainda de acordo com as informações, apesar do grande medo, a mãe foi super compreensível ao descobrir a nova profissão da filha.

Texto com informações do site Daily Star