‘Sou o mais famoso do mundo’, afirma homem após mudança de nome

Um homem decidiu alterar seu nome de forma inusitada e agora afirma ser a pessoa “mais conhecida do mundo” uma vez que seu novo nome está estampado em qualquer lugar que ele vá.

Conforme a notícia publicada pelo The Mirror, Deano Wilson decidiu mudar seu nome para “Fire Exit” (Saída de Incêndio), e afirma estar se divertindo ao ver seu nome espalhado por diversos lugares em letreiros luminosos.

O homem, que tem 41 anos, inicialmente decidiu alterar o nome como forma de fazer uma piada, mas acabou conquistando uma fama além do esperado em que ele até mesmo chega a autografar placas de saída de incêndio.

“Não há ninguém mais famoso que eu, sou a única pessoa que tem seu nome iluminado em diversos lugares do mundo mesmo depois que a energia acaba”, afirma o homem que também coleciona diversas placas de “Saída de Incêndio” em sua casa.

Fama inesperada

Segundo Fire Exit, tudo aconteceu de forma inesperada e ele simplesmente começou a ser notado por outras pessoas que se aproximavam com placas para ele autografar.

“Fui notado por diversas pessoas nas situações mais aleatórias possíveis. Recebi cumprimentos e pedidos para assinar as placas de saída de incêndio das pessoas. Eles disseram que a placa passava a ser um artigo ‘autêntico’ e aprovado pelo Fire Exit original”, revela o homem.

No entanto, ele afirma que a mudança de nome não foi motivada pela fama: “Não tem relação com ser famoso, mas sim com ser engraçado. As coisas mais divertidas e engraçadas vêm justamente das pessoas que são contra. É incrível acompanhar as reações”.

Segundo ele, as pessoas já reagiram de formas variadas: “Já fui ignorado, ridicularizado e recebi reações confusas. Não foram episódios isolados, foram várias vezes em que já recebi pedidos de selfie com placas de incêndio. Eu amo essa parte da comédia e adoro como as pessoas interagem comigo”, finaliza Fire.