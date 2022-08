Um proprietário furioso classificou um motorista de ‘egoísta’ depois que um veículo estacionado impediu que sua caçamba com entulho fosse coletada e gerou um verdadeiro debate.

Como detalhado pelo site The Mirror, o carro foi estacionado de tal forma que impediu a coleta em uma residência em Liverpool, no Reino Unido.

A ação do motorista ‘egoísta’ e ‘idiota’ (como foi chamado pelo morador) significou que o homem teve que resolver o assunto com as “próprias mãos”, aparentemente custando tempo e dinheiro extra.

O dono da casa foi ao Twitter para compartilhar registro de como ele deixou o carro com pedaços de papel.

Motorista encontra veículo estacionado coberto de ‘mensagens furiosas’ por suposto erro ‘idiota’ e caso gera debate na web; foi longe demais

“Estacionar ao lado de uma caçamba lotada que deve ser coletada hoje me custou muito tempo e dinheiro.Passei horas batendo em todas as casas e perguntando sobre o dono”, detalhou na mensagem.

No entanto, as pessoas ficaram divididas pela agressividade da nota, mas não conseguem decidir se o morador estava certo ou errado.

Uma pessoa escreveu: “Não é ilegal estacionar em frente à propriedade de alguém”.

Outra pessoa acrescentou em resposta: “A menos que estivesse bloqueando um meio-fio caído. Eles nunca deixaram isso claro”.

Ainda de acordo com as informações, um internauta apontou que o calor poderia ter derretido a fita adesiva no carro: “Não será fácil tirar essa fita adesiva com o forte calor”. Confira:

Social media is divided over whether the irate note-leaver was justified https://t.co/DsJbDXt5ZT — The Mirror (@DailyMirror) August 10, 2022

Texto com informações do site The Mirror