Menino de oito anos mata parente com tiro acidental no interior de SP

Um acidente fatal afetou o destino de uma família de Jacareí, no interior de São Paulo. Um menino, de apenas oito anos de idade, disparou um tiro acidental na cabeça de seu cunhado, Wanderson dos Santos.

A vítima tinha 27 anos de idade. Ele era proprietário da arma, com uma licença do tipo CAC - específica para colecionadores, atiradores esportivos e/ou caçadores. Era uma pistola, que estava carregada com 12 projéteis.

O caso aconteceu na última segunda-feira (8), no bairro Jardim Leonídia. Wanderson tinha ido buscar o cunhado e seu filho, de 5 anos, em uma escola particular em que ambos estudavam.

A arma estava no banco de trás do carro de Wanderson. As crianças entraram no veículo e o mais velho acabou fazendo o disparo, sem querer.

O socorro chegou após a morte do dono da arma. O caso foi registrado como omissão de cautela e morte acidental. Segundo a Polícia Civil, a pistola estava com a documentação em dia.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos são considerados inimputáveis penalmente - ou seja, não podem sofrer nenhum tipo de pena criminal.

A esposa de Wanderson disse que as crianças sabiam que ele tinha uma arma, mas nunca tinham tido acesso a ela.

“Ele nunca deixou perto dos meus filhos. As crianças sabiam que a gente tinha, mas ficava escondido”, afirmou ela ao jornal Correio Braziliense.

Além do filho que estava no carro, Wanderson também tinha outra criança, de dois anos de idade.

