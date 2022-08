Mãe tenta vender filho do primeiro casamento para pagar dívidas, na Rússia

Imagem mostra mãe russa com menino que seria vendido (Reprodução)

Uma mulher russa de 35 anos anunciou na internet a venda de seu filho, de 7 anos, pelo equivalente a R$ 25 mil para pagar dívidas pessoais e o negócio só não se concretizou pela ação de uma instituição que combate o tráfico humano na Rússia.

A mulher, chamada de Nargiza, anunciou o negócio online e marcou encontro com os compradores na praça de alimentação de um shopping center de Yekaterinburgo.

Funcionários da instituição que luta contra o tráfico de pessoas chamada Alternativa se passaram por compradores e responderam ao anúncio, marcando data e local para a negociação.

Durante a negociação, Nargiza disse aos ‘compradores’ que o garoto não se importava de morar com uma nova família, segundo matéria publicada no The Sun.

“Até o fim, esperávamos que fosse uma história inventada, que fosse uma piada estúpida de alguém ou uma fraude por dinheiro. No entanto, quando nosso pessoal, juntamente com o grupo de investigação do crime organizado, partiu para o negócio, testemunhamos o menino sendo vendido”, disse.

A mulher pegou o dinheiro e entregou o filho a um desconhecido sem aparentar nenhum sofrimento ou dor de consciência. Nesse momento, ela recebeu voz de prisão de agentes da polícia disfarçados que acompanhavam o caso.

ATUAL MARIDO NÃO GOSTAVA DA CRIANÇA

Na delegacia, ela disse que seu atual marido, com quem tem dois filhos pequenos, não gosta do filho de seu primeiro casamento, e por isso ela tentou vendê-lo e o dinheiro ajudaria a pagar dívidas de casa.

Nargiza foi presa em flagrante por tráfico humano, considerado crime grave na Rússia, e pode pegar até 10 anos de cadeia. O menino foi encaminhado a uma assistente social que avaliará se ele será entregue a parentes próximos ou a uma nova família.