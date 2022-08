Madrinha destrói vestido da noiva no dia antes do casamento

Uma noiva ficou completamente desolada depois de ter seu precioso vestido destruído pela madrinha apenas alguns minutos antes de seu casamento. Segundo ela, o vestido era carregado com um valor sentimental inestimado.

Conforme relato da noiva publicado no Reddit, a peça em questão era um longo vestido rendado utilizado pela mãe da noiva em seu próprio casamento. A noiva pretendia usá-lo em memória de sua mãe, que faleceu há 2 anos.

“Como ele era extremamente precioso para mim, eu decidi utilizá-lo somente na cerimônia. Na recepção decidi por algo mais casual. Por conta de delicadeza da peça eu só tomava água quando o estava utilizando nas provas com medo de danificá-lo”, revela a noiva.

Segundo ela, todas as madrinhas sabiam sobre seus cuidados redobrados com o vestido, que foi mantido “seguro” em um quarto separado. “No dia do casamento eu deixei minhas madrinhas no quarto em que estava me arrumando e desci rapidamente para verificar algumas coisas”.

Ao retornar, ela conta que descobriu que todos os seus pesadelos se tornaram realidade.

O vestido foi destruído

Segundo a noiva, as madrinhas decidiram abrir uma garrafa de vinho tinto para comemorar o casamento e, enquanto uma delas estava olhando o vestido, ela acidentalmente derrubou vinho em toda saia.

“Quando fiquei sabendo eu comecei a soluçar sem parar. Elas chamaram algumas profissionais que garantiram que não seria possível usar o vestido no casamento e me orientaram sobre como guardá-lo para poder tentar recuperar a peça”.

“Eu perguntei para minha madrinha o que ela estava pensando chegando perto do vestido com uma taça de vinho tinto enquanto ela sabia o quão cuidadosa eu estava sendo e ela apenas disse que não era grande coisa e que eu poderia ter feito o mesmo”, revela a noiva desolada.

Após essa conversa, a noiva exigiu que a amiga fosse embora e a proibiu de participar do casamento principalmente pela forma como ela agiu diante de seus sentimentos.

“Me casei com o vestido da recepção e o coração despedaçado por não usar o vestido da minha mãe. Algumas das minhas madrinhas ainda brincaram que eu fui uma noiva neurótica por expulsar a culpada, mas não conseguiria tê-la por perto depois da forma como ela agiu”.

Para os usuários do Redddit, o fato da madrinha não mostrar remorso fez com que a situação deixasse de ser um acidente. “Ela agir dessa forma específica me fez crer que não foi acidente”, afirmou uma pessoa.

“Todas as suas madrinhas agiram feito idiotas por abrir vinho tinto perto do seu vestido”, afirmou outra.