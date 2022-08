Jovem anuncia venda de garrafas com ‘ar de lugares especiais’ e já tem vários compradores

Jovem anuncia venda de garrafas com ‘ar de lugares especiais’ e afirma: “Tem a essência primaveril” Reprodução - Instagram

Esse é o típico momento em que uma pessoa costuma dizer: “Quando a gente acha que já viu de tudo”. E, se você se questiona o motivo, trata-se de um caso que ganhou repercussão depois que Juan Carlos Alvarado, um jovem de 24 anos, anunciou a venda de garrafas com “ar de lugares especiais”, em linhas gerais, de pontos específicos da cidade de Medellín, na Colômbia.

Classificando seu produto como algo “100% real e genuíno”, assim como o descreve na página em que anuncia as garrafas, o jovem diz que não se trata “do ar de qualquer lugar”, mas de montes da cidade como Tres Cruces, Nutibara e o Alto de Palmas.

Sobre as garrafas com ‘ar de Medellín’

Ao jornal El Colombiano [nome em espanhol], Alvarado compartilhou mais detalhes sobre a novidade, que até a última atualização já teve 77 unidades vendidas para turistas: “Desenvolvi um dispositivo de coleta e captação de ar natural, que ainda não mostrei ao público por questões de patente. As garrafas têm uma lavagem especial para que sejam completamente inodoras. Depois vem outro processo em que adicionamos alguns componentes que captam a essência do que é o ar de Medellín. Queremos destacar nossa cidade, captamos um cheiro de primavera”, afirmou. [Continua depois da publicação e desta].

Juan Carlos, que é cantor e compositor de música urbana, disse que a ideia surgiu há dois meses e, recentemente, começou a compartilhá-la nas redes sociais, o que rapidamente rendeu diversos comentários em suas publicações. “O ar engarrafado a princípio pode dar risada, mas este é um produto preparado”, ressaltou o jovem.

Veja abaixo um dos vídeos em que Alvarado oferece seu peculiar produto que só os clientes conhecem o preço. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Por fim, embora a preocupação de muitos tenha sido com relação à poluição da cidade, o que possivelmente se veria refletido no produto, o jovem destacou que suas garrafas possuem a “essência do ar primaveril de Medellín”.

E você, o que acha desta ideia?

Com informações do portal Publimetro Colômbia.

