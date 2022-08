Homem reserva ‘férias para comemorar a paternidade’ e enfurece a companheira

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que a mãe de seu companheiro reservou duas semanas de férias para ele durante o período pós-parto em que ele deveria estar de licença paternidade.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a sogra foi responsável por reservar “férias de paternidade” para o filho apenas 1 semana após o nascimento do bebê.

Nervosa com a situação, a companheira do homem foi até o Reddit para desabafar e pedir alguns conselhos de outros usuários da plataforma: “Estou grávida de 37 semanas e meu namorado está tirando três semanas de licença paternidade para me acompanhar no pós-parto”.

“A ideia é conseguir lidar com um recém-nascido, um apoiando o outro. Estou muito nervosa agora e realmente precisando desse apoio. Por outro lado, a mãe do meu namorado decidiu agendar ‘férias de paternidade’ para ele nos últimos 15 dias de sua licença”, revela a mulher.

Segundo seu relato, o anúncio foi feito pela sogra durante um jantar: “É uma viagem com todas as despesas pagas para a Itália como presente pelo nascimento do bebê”.

Ela ficou extremamente irritada!

Para a mulher, a atitude de sua sogra foi completamente absurda e ignorou totalmente o fato de que os dois estarão lidando com um recém-nascido em casa.

“Ela me deu um bracelete de jade e outro combinando para o bebê pois isso é parte da cultura dela. Ainda assim eu disse que a licença paternidade do filho dela é pra me ajudar com o nosso filho, ela disse que uma semana era o bastante e até mais do que deveria já que o marido dela nunca fez nada do tipo”.

“Disse a ela, e a ele, que não queria que ele fosse e que ela deveria ter perguntado antes de comprar este tipo de presente. Ela saiu chorando e me acusando de ser ingrata e estragar a vida do filho dela. Ele acha 15 dias demais, mas está considerando ir por 1 semana já que ela pagou por tudo. Eu queria que ele ficasse comigo e com sua filha”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, as ações da futura avó estão completamente equivocadas e exageradas, assim como as do homem. “Isso é insano! O objetivo de uma licença paternidade é estar ao lado da mãe do seu filho. É inimaginável que a mãe dele ache uma boa ideia ele ir para a Europa!”.

“Sua resposta foi completamente razoável e nada ingrata”, afirmou outra pessoa.