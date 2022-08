Gato não aceita tapete na cozinha e ‘briga’ com dono viraliza na web; veja o vídeo

Um desentendimento entre um gatinho e seu dono viralizou nas redes sociais. O motivo da confusão foi a colocação de um tapete na cozinha, que não agradou o bichano. Um vídeo compartilhado no Tik Tok na semana passada já tem quase 250 mil curtidas, mais de 4,2 mil comentários e mais de 6 mil compartilhamentos (veja abaixo).

As imagens mostram quando o dono coloca um tapete na frente da geladeira e, visivelmente incomodado, o gato chamado Oreo começa a miar. Então, o tutor conversa com ele e diz que ele não deve tirar o item do local.

Mas bastou o homem virar as costas que o felino vai lá e puxa o tapete. “Que ideia, parece que bebe”, disse o tutor.

Filha do dono do gato, Flávia Araújo compartilhou o vídeo e contou que o gato é o xodó da família. O animal foi castrado recentemente e não pode sair de casa. Por isso ele apareceu nas imagens preso por um guia.

As imagens fizeram sucesso entre os internautas: “Segue a lenda que ele está arrumando e o gato desarrumando o pano até hoje”, brincou um deles. “Que coisa mais fofa”, disse outra.

“Pelo menos é só o pano [que ele não curte], o meu e a casa toda que ele não gosta”, destacou outro comentário.

‘Gangue’ de gatinhos

Um vídeo pra lá de fofo viralizou esta semana na internet. Wellington Pinheiro foi perseguido por uma “gangue de gatinhos” e publicou a cena em suas redes sociais.

Nela, o homem aparece andando de noite pela rua e, atrás dele, três gatinhos correm. Mais tarde, um quarto “elemento” se une ao grupo e não demora para um quinto aparecer. Três dos filhotes são inteiramente pretos e dois malhados em preto e branco.

“Estou sendo perseguido pela gangue”, brinca Wellington, filmando e andando de costas. “Socorro, quem são vocês?”, diz ainda.

