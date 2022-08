Ela proibiu bebidas alcóolicas na festa dos pais e foi criticada por todos!

Uma mulher decidiu proibir bebidas alcóolicas na comemoração de 50 anos de casado dos pais. Segundo ela, a presença e o consumo deste tipo de bebidas não são válidos em nenhuma ocasião.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher ainda decidiu ir ao Reddit para contar sua história após receber diversas críticas por parte de sua irmã.

Segundo seu relato, a principal motivação para proibir bebidas alcóolicas foi o fato de que nem ela, e nem seu marido, consomem este tipo de bebidas por ser contra suas crenças.

“Até agora temos 40 pessoas confirmadas e eu me responsabilizei por pagar por toda a festa. Meus pais não se envolveram com o planejamento uma vez que me ofereci para isso”, explica a mulher.

Os problemas começaram quando alguns dias antes da festa a irmã dela decidiu checar os preparativos e notou que não havia nenhum tipo de bebida alcóolica preparada para a ocasião.

Apesar de ficar contente com os demais preparativos, ela decidiu falar com a irmã sobre as bebidas e se irritou ao saber que qualquer tipo de bebida alcóolica seria proibido no evento.

Ela acredita que a irmã, e convidados, devem respeitá-la

Para a mulher, como ela foi a responsável pela organização da festa as decisões envolvendo os tipos de bebida e comida devem ser somente dela.

“Meu marido e eu somos contra beber álcool e não queremos pagar para outras pessoas beberem, então teremos somente refrigerantes e água, será um ‘evento seco’”, determinou.

Por outro lado, a irmã afirma que os convidados e seu pai esperam que este tipo de bebida seja servido e afirma que ninguém irá aproveitar a festa só com água e refrigerante.

“Ela ficou irritada quando eu mantive minha posição e afirmou que a festa será desastrosa sem as bebidas”, finaliza a mulher.

Caso viral: Mãe considera mudar a data de aniversário do filho por motivo inusitado

Para o usuário do Reddit, ela está fora de posição sobre definir questões como essa já que está decidindo por todos o que eles podem, ou não, consumir.

“É a mesma coisa de você ser vegano, eles não, e você exigir que todos comam somente comida vegana. Você pode oferecer somente este tipo de alimentação, mas não pode impedir os outros de levarem sua própria comida”, afirma uma pessoa.

Para outra pessoa, a irmã que criticou a escolha deveria se responsabilizar pela organização caso quisesse dar palpite no cardápio: “Se alguém pensa diferente então que tivesse se oferecido para organizar o evento em outro lugar”.