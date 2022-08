Vídeo mostra anaconda de 5 metros abatida para fazer moqueca

O vídeo que mostram um homem tirando o couro de uma sucuri, a segunda maior cobra do mundo e que também é conhecida como anaconda, está circulando nas redes sociais.

De acordo com o portal Radar, as autoridades ambientais de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, estão à procura de um morador do bairro Campo Verde que aparece nas imagens.

Na gravação, também aparece uma vizinha que ajuda a segurar a cobra e ela também pode ser responsabilizada pelo crime.

Enquanto “limpam” o animal para deixá-lo próprio para o consumo, os acusados chegam a dizer que farão uma “moqueca” com a cobra. Tudo indica que o pescador artesanal encontrou a anaconda no Rio Iaiá.

As imagens foram feitas no último domingo (7) em sua própria casa e vazaram após serem compartilhadas em um grupo da família no Whatsapp.

Veja as imagens da anaconda abatida:

A Lei de Crimes Ambientais condena a caça de animais silvestres com pena prevista de seis meses a três anos de detenção para esse tipo de delito.

A legislação só permite a captura desses animais por populações tradicionais para sua subsistência, como quilombolas e indígenas, desde que seja para subsistência. Os envolvidos são procurados para que deem a sua versão dos fatos e seja configurado um crime ou não.

As sucuris podem crescer até os 30 anos e as maiores são as fêmeas desta espécie. Quanto maior for a fêmea, maior o número de filhotes, que pode chegar até mesmo a passar de 80.

Em 2020, um flagra mostrou como está espécie pode variar de tamanho de acordo com o sexo e como os machos são persistentes.

As imagens vieram de Ituverava (SP) e mostraram uma sucuri fêmea com seis ou sete metros de comprimento, atravessando uma estrada enquanto é perseguida por pelo menos cinco machos.

