VÍDEO: Homem revela hematomas fortes após pular de escorregador de piscina com mais de 6 metros

Já pensou em descer de um escorregador de mais de seis metros de altura? Mais extremo ainda: o que acha de saltar do escorregador, ao invés de apenas deslizar? Embora pareça uma ideia insana, teve quem a concretizou.

Apelidado de La Mascotte, um homem realizou um salto de mais de seis metros de um escorregador de piscina, durante concurso em um parque aquático recém-reformado na França. Após concretizar o desafio, mais tarde ele revelou os ferimentos causados após saltar. Informações são do portal L’Independant.

La MAscotte e o salto radical que viralizou nas redes

O vídeo de seu salto no escorregador de piscina viralizou nas redes sociais, bem como as imagens de seus ferimentos posteriormente. Em um parque aquático restituído, chamado Frenzy Waterpark, em Torreilles, na França, o homem decidiu integrar à competição de saltos.

No vídeo, é possível assistir o momento em que La Mascotte é lançado da parte superior do telhado que cobre o escorregador. Momentos antes de escorregar, se ouve o incentivo e brados do público presente. O homem voou por logos metros no ar, antes de cair na piscina.

Assista ao vídeo:

Marcas deixadas após o salto radical – não apenas físicas

Mesmo que aquela não tenha sido sua primeira vez com esses tipos de atividades radicais na água, o salto ficará marcado em seu repertório. Não apenas pelos hematomas, mas também pelo fato de a história tornar-se viral nas redes.

Abaixo você confere o vídeo que revela seus hematomas após realizar a atividade. É possível enxergar as marcas em diversas partes de seu corpo.

Durante seu relato oficial, La Mascotte revelou as partes machucadas em seu corpo. Dentre elas estão: o abdômen, suas pernas, costas e nádegas. Os hematomas foram consequências do impacto entre seu corpo e a água quando caiu na piscina.

Assista ao vídeo dos hematomas: