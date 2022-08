VÍDEO: Estudante de veterinária faz sucesso na web ao mostrar os ‘perrengues’ da profissão

Um estudante de Veterinária faz sucesso nas redes sociais ao mostrar os “perrengues” que serão enfrentados por quem quer seguir a profissão. Um dos vídeos do santista Raphael Gomes dos Santos, de 21 anos, publicados em seu perfil Tik Tok, já soma quase 230 mil curtidas (veja abaixo). Mas ele tem outras postagens com um número ainda maior de visualizações e muitos compartilhamentos.

Em entrevista ao site G1, o estudante contou que começou a fazer os vídeos como uma distração durante o período de isolamento por causa da pandemia de covid-19. Então, ele percebeu que as imagens estavam fazendo sucesso e ele decidiu continuar.

“Estava tendo aula on-line durante a manhã, enquanto à tarde e à noite ficava sem nada para fazer. Surgiu a ideia de baixar o TikTok, mas o assunto ainda não era veterinária. Eu dublava os vídeos, fazia vídeos engraçados, mas para postar e ficar comigo mesmo, só para fugir do tédio”, contou ele.

Depois que as aulas voltaram ao normal, o tempo dele acabou reduzido, mas ele já tinha também investido na carreira de influencer digital e seguiu aliando a postagem de vídeos e seus estudos. O rapaz destacou que as publicações que fazem mais sucesso são mesmo as que mostram as dificuldades para exercer a profissão de médico veterinário.

“São dos perrengues da veterinária, praticamente tudo o que acontece, tanto na visão do auxiliar de veterinário quanto na do tutor. Vivo a rotina, então vejo coisas que acontecem, que são engraçadas, que você pensa que poderia virar um vídeo. É exatamente isso o que faço”, relatou ele.

“A maioria dos vídeos são curtos, engraçados e da rotina da veterinária, mas também produzo vídeos informativos, sobre prevenção de vacina, alguns cuidados que os tutores têm que ter com os animais”, explicou.

Bolsista integral pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), o rapaz agora está no 8º semestre da faculdade e diz que, mesmo depois que se formar, quer continuar ativo na internet.

“Vou continuar gravando e mostrando minha rotina. Quero muito mostrar essa caminhada na área da medicina veterinária”, finalizou.

