Vídeo de mulher sendo ‘engolida’ por portão da casa de estranhos volta a viralizar na web; veja

Um vídeo que viralizou em 2019 voltou a fazer sucesso nas redes sociais nesta semana. Ele mostra a advogada Marilene Oliveira, de 64 anos, sendo “engolida” pelo portão da casa de um desconhecido, em Goiânia, Goiás. Na imagem, a mulher aparece dentro da casa, sozinha, sem ideia de como iria sair (veja abaixo).

No vídeo, é possível ver quando um homem deixa a garagem da casa de moto, momento em que a advogada caminha pela calçada. Ele aciona o fechamento do portão automático e segue viagem, mas Marilene acabou sendo empurrada para dentro da casa. Lá dentro, ela ficou desesperada sem saber como iria sair da residência, onde não tinha nenhum morador, apenas dois pitbulls.

O caso repercutiu muito na época e, em entrevista ao site G1, a mulher contou que ficou presa por quase uma hora. Ela só conseguiu sair depois que fez contato com uma vizinha.

Depois do susto, a advogada relatou que nunca imaginava que o vídeo teria tanta repercussão na internet. “Eu jamais imaginei que ele ia ser publicado em nenhum lugar, nem aqui só em Goiânia, jamais. No começo eu fiquei um pouco chateada, porque foi uma repercussão muito grande, mas depois eu me senti feliz porque eu pude alegrar muita gente. As pessoas ficaram felizes. Queira ou não queira, apesar da coisa ser séria, é engraçada”, disse ela, na ocasião.

Marilene também disse que “tirou uma lição” de tudo isso. “Só ficou uma coisa: nunca mais eu passo perto de portão, principalmente portão que abre por cima”, afirmou.

Mal esperava a advogada que, agora, as imagens voltariam a fazer sucesso. Uma publicação que destaca “o tanto que esse vídeo é maravilhoso” já tem mais de 176 mil curtidas e quase 4,5 mil comentários no Twitter.

Muitos internautas se divertiram com as imagens e outros acabaram se identificando: “Isso já aconteceu com a minha mãe! A sorte é que a pessoa viu e abriu o portão novamente”, destacou um comentário.

