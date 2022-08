VÍDEO: Ciclista é surpreendido por arara que resolveu ‘pegar carona’ em seu capacete

👉 Arara Pousa Em Capacete e 'Pega Carona' Com Ciclista



Ave foi filmada no equipamento do advogado Leonardo Mota, na manhã deste domingo (7). 'Acho que foi sinal de sorte', diz atleta.https://t.co/fKrz7WeS3Y pic.twitter.com/lbw4UMWgGD