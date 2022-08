Que perigo! Drone registra tubarão que se aproxima de banhistas desatentos na Flórida

Um drone registrou um tubarão se aproximando de banhistas em Daytona Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. A dupla, que tem água até a cintura, chega a acenar para o equipamento, feliz da vida, sem ter ideia do perigo que a ronda.

Segundo o “Extra”, com informações da “Fox 35 Orlando”, as imagens foram feitas na última quinta-feira (4) pelos irmãos Robert e Blake Russ enquanto eles rastreavam os movimentos do tubarão a cerca de um quilômetro ao norte de um píer.

Os irmãos seguiram o tubarão ao longo da costa, mas estavam longe demais para alertar os banhistas.

Blake afirmou a “Fox 35 Orlando” ter ficado tenso ao ver o tubarão de mais de dois metros de comprimento “indo direto para as pessoas”.

Em outro momento, o tubarão pode ser visto cercando um grupo de três banhistas em boias, dois surfistas e uma mulher sozinha na água. Felizmente, não foi registrado ataque em Daytona Beach.

Assista ao vídeo impressionante:

E por falar em tubarão...

Uma influencer é investigada após comer um grande-tubarão-branco e alegar que o animal era de cativeiro. O caso, que aconteceu na China, que gerou revolta nas redes sociais.

Influencer é investigada após comer grande-tubarão-branco (Reprodução/Douyin)

Como detalhado pelo site Publimetro, Tizi divulgou vídeos onde ela ferve e depois assa a carne do animal, uma espécie em perigo de extinção.

O Departamento de Agricultura de Nanchong, na província de Sichuan, confirmou a abertura de uma investigação após a divulgação das imagens. Nelas, a jovem afirmou que o tubarão tinha cerca de dois metros de comprimento e era criado para consumo.

Nas redes sociais, o assunto já foi visto mais de 520 milhões de vezes na rede chinesa Weibo, equivalente ao Twitter no país asiático.

LEIA TAMBÉM: