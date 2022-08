Nome de bebê é comparado a ‘monstro de Stranger Things’

Uma mãe afirmou que ama o “nome único” escolhido para sua filha mesmo que algumas pessoas estejam comparando sua escolha ao “nome ideal para um monstro de Stranger Things”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu pedir a opinião dos usuários do fórum para pais Mumsnet sobre os seus três nomes favoritos para sua bebê.

Após compartilhar sua escolha ela foi inundada por diversos comentários que, em alguns casos, não pouparam duras críticas para mostrar a ela o quão “estranho e incomum” pode ser o nome escolhido por ela.

De forma anônima, ela compartilhou suas escolhas: “Tenho três nomes para bebê e gostaria de saber a opinião de vocês: Terancia é o favorito. O que acham do nome para uma menina? Além dele também estão na lista Milencia e Astoria”.

“Todos são nomes únicos e terminam com o som de ‘ia’' que eu amo. Se alguém tiver uma sugestão semelhante, por favor me avise”, finaliza a mãe.

Um monstro de Stranger Things

Para diversos usuários da plataforma, os nomes escolhidos pela mãe geraram uma série de duras críticas que foram reforçadas com as possibilidades de “apelidos e situações indesejadas” as quais a criança estará sujeita caso ela siga com a escolha.

Terancia, em específico, chegou a ser comparado a Terrence, tarântulas, uma medicação utilizada para tratar aftas e até mesmo um “belo nome” para um monstro de Stranger Things.

“Como nunca escutei esse nome antes ele soa como algo entre Terrence e Tarântula, o que não dá uma primeira impressão agradável, mas acho que acabaria me acostumando com o tempo”.

“Terancia parece o nome de um monstro de Stranger Things. Astoria me lembra o nome de um hotel. Milencia parece o nome de um inseto extremamente antigo que pode aparecer a qualquer momento em um filme do Jurrasic Park. Por favor, faça outra escolha”, comentou outra pessoa.

“Terancia não é uma boa, já Astoria é legal, mesmo lembrando um hotel”, comentou uma terceira.