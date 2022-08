Noiva retira convite de madrinha por achar que ela não está ‘animada o bastante’

Uma noiva decidiu retirar um convite especial feito para sua cunhada. Segundo ela, a mulher não estava animada o bastante com o casamento para justificar seu convite como madrinha da celebração, e está perto de ser “retirada do posto”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva ainda afirmou que o primo de seu noivo está “bem mais animado e oferecendo mais apoio” que a própria cunhada, mesmo tendo visto a noiva apenas uma vez.

De forma anônima, a mulher utilizou o Facebook para revelar suas preocupações: “Estou pensando em pedir a minha cunhada para que ela deixe de ser madrinha no meu casamento. Estamos perto do casamento e ela não me deu nenhum suporte com as coisas da celebração”.

“O primo do meu noivo, que me viu apenas uma vez, está sendo bem mais solidário que ela e constantemente vem ver se estou precisando de ajuda. Minha cunhada não mandou uma única mensagem durante todo o tempo de planejamento. Minha irmã e amigas, que também serão madrinhas, são meu verdadeiro porto seguro”.

Ela pensa em retirar o convite

Retornando para atualizar a postagem e responder alguns questionamentos, a noiva revelou que não pediu ajuda para a cunhada em momento algum pois “era esperado que ela soubesse de suas obrigações”.

“Todas sabiam o que significava ser madrinha quando aceitaram isso, então não sei o motivo dela aceitar se sabia que não poderia cumprir. Além disso, ela deveria estar mais animada por ser irmã do noivo”.

Para os usuários o Reddit, a noiva está exagerando já que ela parece ter apoio o bastante: “Se você tem outras madrinhas te apoiando então para que esperar ajuda extra?”, questionou uma pessoa.

“Você não foi clara com as pessoas e apenas presumiu que elas saberiam o que fazer”, afirmou uma terceira ao que outra completou: “Você está querendo atenção, não ajuda e apoio. Basicamente está confundindo sua cabeça com uma fantasia sobre ser a pessoa mais importante na vida de todos”.