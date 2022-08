Mulher reclama após o vizinho proibir os filhos dela de falarem no quintal

Uma mãe está completamente revoltada com seu vizinho depois que ele decidiu proibir os filhos dela de conversar em seu próprio quintal. Ele teria justificado a proibição devido a necessidade de realizar reuniões de trabalho em seu novo escritório.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher relata que recentemente seu vizinho decidiu remodelar a estrutura de sua casa e construiu um escritório perto da cerca que dá para o jardim de sua propriedade.

“Descobrimos isso quando voltamos de férias. Agora o vizinho fica sentado em uma janela enorme, e normalmente aberta, bem perto da divisão entre os nossos jardins”, conta a mulher.

Segundo ela, sempre que o vizinho faz reuniões no local é possível ouvir “cada palavra” dita por ele e por seus colegas de trabalho. “Era como se ele estivesse dividindo a mesa comigo, mas sei que não tenho controle sobre isso pois não tenho influência sobre o que ele faz na própria casa”.

No entanto, o vizinho parece não pensar da mesma forma e não perdeu tempo em reclamar depois de ouvir o filho da mulher brincando no quintal.

“Meu filho de 10 anos e seus amigos estavam no quintal jogando cartas de Pokémon. São quatro crianças rindo, conversando e brincando de forma normal. Não estão gritando e nem exagerando, apenas aproveitando uma tarde ensolarada nas férias de verão”, conta a mulher.

O vizinho exigiu uma atitude

Enquanto as crianças brincavam, a mulher foi surpreendida com a visita de seu vizinho, perguntando se ela poderia obrigar as crianças a entrarem e ficarem quietas por conta de sua agenda de trabalho.

“Ele me mandou levar as crianças para dentro por toda a tarde porque o barulho o está atrapalhando em seu trabalho! Ele falou, totalmente sério, que deveria mantê-los dentro de casa até às 18:30h”.

“Eu ri dele e disse que não. Ele então respondeu de forma lenta e cuidadosa para que eu entendesse seu ponto: ‘Eu acho que você não está me entendendo. Tenho um trabalho muito importante e faço reuniões importantes que rendem negócios milionários todos os dias’”, conta a mulher.

Indignada com a atitude do vizinho e ainda mais com a forma como ele falou com ela, a mulher reforçou seu ponto de vista: “Não. Nós vamos continuar usando nosso jardim como sempre fizemos. Talvez você possa fechar a janela para se concentrar pois posso ouvir toda a sua reunião daqui de dentro de casa”.

Segundo ela, após esse encontro o homem passou a aumentar o volume de sua voz, tornando o ambiente do quintal barulhento e desconfortável. Diante de seu desabafo, outras pessoas da plataforma simpatizaram com sua situação.

“Não é sua culpa que ele projetou errado seu novo escritório. Ignore-o e siga utilizando seu quintal”, comentou uma pessoa.

“Eu convidaria as crianças mais vezes e ainda montaria alguma estrutura para elas, como uma piscina ou trampolim”, afirmou outra.