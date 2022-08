Mãe considera mudar a data de aniversário do filho por motivo inusitado

Uma mãe está recebendo diversas críticas após decidir criar uma “data falsa de aniversário” para seu filho. Segundo ela, o fato do menino fazer aniversário em dezembro o faz passar o ano todo “sem presentes”.

Conforme a publicação da mulher, realizada no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, o fato do menino fazer aniversário perto do Natal significa que ele sempre acaba recebendo um único presente em comemoração às duas datas.

“Meu filho nasceu em dezembro e sei que é difícil para ele passar o ano todo esperando para ganhar um presente, o que ainda piora por ele ter o Natal e o aniversário tão próximos um do outro”, comenta a mulher.

“A situação ainda piora quando o irmão dele recebe presentes na metade do ano e no Natal, e ele muitas vezes recebe um presente único para as duas datas. Estou pensando em fazer um aniversário falso para ele na metade do ano. Isso é uma loucura? Preciso de uma solução”.

“Fora da casinha”

Para muitos pais e mães do Mumsnet, a mulher está “completamente fora da casinha” com a ideia de criar uma “falsa data de aniversário” para o filho. Muitos inclusive classificaram a ideia como sendo ridícula.

“Tenho dois bebês nascidos em dezembro e nunca tivemos a necessidade de fazer um aniversário falso. Não consigo entender o motivo de você precisar de uma solução para uma coisa que nem mesmo é um problema”, afirma uma pessoa.

“A menos que ele faça aniversário no dia do Natal, acho que você está exagerando. Desculpe por isso”, afirmou outra.

Apesar das críticas, a mãe também recebeu soluções de pais que passam pela mesma situação que ela e sugeriram maneiras alternativas de lidar com essas questões: “Nós temos um filho nascido em dezembro e equilibramos a situação comprando algo para ele no verão quando sentimos a necessidade e não damos a ele ‘presentes típicos’ de Natal em seu aniversário”.

“Nos aniversários nós optamos por não comprar itens característicos de Natal para presentear nossos dois filhos nascidos em dezembro. Deixamos isso para o presente de Natal”, comentou outra mãe.