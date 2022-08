Jovens escrevem carta com próprio sangue e conseguem condenação do pai; esta é a história por trás

Jovens escrevem carta com próprio sangue e conseguem condenação do pa Reprodução - Twitter - @ANINewsUP

Latika Bansal, uma jovem indiana, hoje com 21 anos, e sua irmã mais nova, esperaram mais de seis anos até que o tribunal do país decretou a prisão perpétua de seu pai, Manoj Bansal, pelo assassinato de sua mãe, em 2016.

Segundo informações compartilhadas, através de uma carta escrita com seu próprio sangue, a jovem e sua irmã pediram a condenação do pai por matar a mãe queimada viva. Ela relatou à justiça que o pai costumava agredir a sua companheira por “não dar à luz a filho homem”. O sujeito condenado, por sua vez, negou as acusações e disse que sua esposa tirou a própria vida.

A trágica vida da jovem e o dia da tragédia

Em seu relato à justiça, as irmãs disseram que cresceram vendo a mãe, Anu Bansal, sendo alvo de agressões e ressaltam que ela foi obrigada a fazer 6 abortos depois que exames específicos detectaram que estava grávida de meninas.

Sobre o dia em que tudo ocorreu, elas contam que foram trancadas no quarto e que familiares — que negam a participação no crime — ajudaram o pai a atirar querosene na mãe e então atear fogo.

“Às 6h30, fomos acordadas pelos gritos de nossa mãe. Não pudemos ajudá-la porque a porta do nosso quarto estava trancada do lado de fora. Nós a vimos queimar” — Contaram as jovens.

Durante suas declarações ao tribunal, elas contaram ainda que ligaram para o serviço de emergência, porém tiveram as chamadas ignoradas. Então, ligaram para o tio materno e a avó, que ajudaram a levar a Anu ao hospital. A vítima chegou ao hospital com 80% do corpo atingido e devido à gravidade dos ferimentos, acabou falecendo dias depois.

A reviravolta no caso das irmãs

Depois que as, naquela época, adolescente escreveram uma carta com o próprio sangue, o caso ganhou repercussão e o ministro Akhilesh Yadav acusou a polícia local de alterar a classificação do caso de assassinato para suícidio.

Diante disso, o investigador responsável pelo caso foi suspenso e o ministro determinou uma nova análise do ocorrido.

“Levamos seis anos, um mês e 13 dias para finalmente conseguir justiça. [...] Este é um caso raro de filhas que abrem um processo contra o próprio pai e finalmente obtêm justiça”, disse, Sanjay Sharma, o advogado que representou as irmãs.

Por fim, Sharma lembrou que “isso não é apenas o assassinato de uma mulher. É um crime contra a sociedade. [...] Não está nas mãos de uma mulher decidir o sexo de uma criança, então por que ela deveria ser torturada e punida? Isso é errado”, afirmou.

