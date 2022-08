Homem participa de festa de ritual e acorda debaixo da terra; “Eles me enterraram”

O que para um homem seria a celebração da festa de Pachamama, na Bolívia, se tornou um verdadeiro pesadelo depois que ele bebeu alguns copos de cerveja que lhe fizeram perder consciência e despertar não só enterrado em um caixão, mas também embaixo da terra.

Em entrevista ao jornal Página Siete [nome em espanhol], Víctor Hugo Mica Álvarez contou detalhes do momento aterrorizante que enfrentou: “Ontem à noite foi a pré-entrada (da Villa Victoria). Fomos dançar, eu sou o guia e não me lembro mais. A única coisa que me lembro é que pensei que estava na minha cama e me levantei para fazer xixi, e não conseguia mais me mexer. E quando empurrei o caixão mal quebrei o vidro e, pelo vidro, começou a entrar terra e assim consegui sair. Eles me enterraram”, afirmou.

Durante seu relato, Víctor disse ainda que acredita que tais pessoas tenham tentado utilizá-lo como “sullu”, nome como é conhecido diversos objetos rituais que são dados como oferenda para tal divindade [Pachamama].

Você pode se interessar por:

Sobre a teoria do homem em ser utilizado como oferenda

Hugo disse que no local havia uma infraestrutura semi-construída e que devido a isso acreditava que queriam lhe utilizar como oferenda.

Após escapar do caixão, ele pediu a um jovem que estava no local para acompanhá-lo até uma delegacia de polícia. No entanto, ao chegar ao departamento, os oficiais se negaram a receber a denúncia uma vez que Álvarez estava embriagado.

“Eu quebrei o vidro, minha mão inteira foi ferida, eu mal saí. Em Achacachi [local onde acordou]. Mas fui à polícia e me disseram que estou bêbado. ‘Você vai voltar são, eles me disseram”, afirmou.

Por sua vez, um jovem relatou que viu Víctor vagando com manchas de cimento no rosto e cabeça, o que reforçaria a acusação compartilhada.

Com informações do portal TN.

+ Leia também: