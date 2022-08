Foi a coisa mais dramática que já me aconteceu”, diz mulher que perdeu ‘as maiores unhas do mundo’ em acidente

Foi a coisa mais dramática que já me aconteceu”, diz mulher que perdeu ‘as maiores unhas do mundo’ após acidente Imagem: reprodução (MSN/Metro).

Alguns seres humanos dedicam a sua vida toda a quebrar recordes, sejam eles considerados comuns ou estranhos. E esse segundo tipo é (ou era) o caso de Lee Redmond, que possuía a façanha de ter unhas enormes, mas acabou perdendo devido a um acidente recente.

Nascida em Utah, Estados Unidos, a mulher possuía o título de unhas mais compridas há anos, e após aparecer no Guinnes Book em todos os anuários desse recorde, alcançou fama mundial. Seu auge foi o tamanho de 8 metros e 65 centímetros, sendo a unha do polegar direito a mais longa, chegando em 90 centímetros.

👉👉 Lee Redmond oriunda de Salt Lake City en Utah, EE. UU. Dejó crecer las uñas en ambas manos alcanzando un total de 8.65 metros (28 pies 4.5 pulgadas). ¿Harías lo mismo? pic.twitter.com/q3Q8h3f979 — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 8, 2019

A dedicação foi tanta que Lee teve que abrir mão de várias coisas em sua vida. Ela parou de cortar as unhas em 1979 e desde então exibia com orgulho, mas um acidente de carro em 2009 acabou as quebrando. “A primeira coisa que vi foram minhas unhas e comecei a chorar”, diz a mulher.

“Perder minhas unhas foi a coisa mais dramática que me aconteceu na vida. Acho que foi meu neto que disse: ‘Vovó, eles são como seu bebê. Você cuidou delas por 30 anos, mas as perdeu em um segundo”, disse Redmond.

Recorde atual pertence a outra americana

A mesma plataforma que contabilizou o recorde de Lee Redmond até 2008, um ano antes do acidente, reconheceu Diana Armstrong, de Minnesota, EUA, como a detentora das maiores unhas femininas do mundo. Medindo 13,06 metros em 13 de março de 2022, Diana ‘cultiva’ as belas unhas há mais de 25 anos. Assim como Redmond, a sua maior unha é a do polegar, com 1 metro e 38 centímetros.

Ela cortou as unhas a última vez em 1997 e após um acidente em sua família, jurou nunca mais cortá-las. Aos 16 anos de idade, Latisha, filha de Diana, , havia falecido durante o sono devido a um ataque de asma. “Aquele foi o pior dia da minha vida”. Sua filha era quem costumava fazer as suas unhas todo final de semana, por isso a promessa. “É nisso que eu penso quando eu deixo minhas unhas crescerem, é na minha filha”.

