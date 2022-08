Ex-funcionário de supermercado revela estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘irritantes’

Um ex-funcionário de um supermercado revelou um estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘irritantes’ e acabou viralizando nas redes sociais.

Samuel Bownes, de 31 anos, de Woodbridge, nos Estados, que trabalhou na rede Asda por sete anos, como detalhado pelo site The Sun.

Como informado pelo ex-funcionário, ele recebia reclamações constantemente no local.

Reclamações com as quais podia lidar, no entanto, o pior tipo de compradores eram aqueles que ignoravam os horários de fechamento.

“Chegava às 16h de um domingo e as pessoas agiam como se eu fosse invisível”, revelou o ex-trabalhador.

“Eu andava pela loja dizendo às pessoas que estava fechando e para fazer o pagamento”.

“Me ignoravam totalmente e continuavam fazendo o que estavam fazendo quase como se eu não estivesse lá”.

“E então eles ficavam revoltados quando chegavam ao caixa e não havia nenhum aberto”, completou.

Como detalhado pelo site The Sun, Samuel Bownes também atendeu alguns clientes extremamente esnobes.

“Certa vez, um cliente me disse depois de me entregar 500 libras (Cerca de R$ 3 mil): Aposto que é o máximo de dinheiro que você já pegou”.

No entanto, ele preferiu ignorar o cliente irritante: “Eu não suportava clientes assim. Foi bastante rude. Acho que não respondi a isso, para ser honesto”, completou.

