Conheça a musa fitness carioca que ficou conhecida como ‘Mulher-Hulk’ por conta do corpo sarado

Carioca Fafa Araujo fica conhecida na web como 'Mulher-Hulk' por conta do corpo sarado (Reprodução/Instagram @fafafitness11)

A modelo fitness Fafa Araujo, de 36 anos, faz sucesso nas redes sociais ao mostrar sua rotina de treinos e vida saudável. A carioca tem chamado a atenção por conta do seu corpo sarado e ficou conhecida na mídia internacional como a “Mulher-Hulk”.

Em uma das suas publicações no Tik Tok, que já soma mais de 900 mil visualizações e quase 50 mil curtidas, a brasileira se autoentitulou como “She-Hulk”, personagem de uma série do Disney+ que deve ser lançada ainda neste mês (veja o vídeo abaixo):

Em entrevista ao site UOL, a modelo, mais conhecida como Fafa Fitness, contou que se mudou do Rio de Janeiro para Chicago, nos Estados Unidos, há 11 anos. Lá, ela ficou famosa por mostrar como os corpos podem ser transformados com uma rotina de exercícios.

“Não há segredo para construir o corpo dos seus sonhos, é preciso tempo, dedicação e consistência e, com isso, você alcançará seus objetivos”, destacou ela.

A musa fitness contou que ir a academia é uma das suas atividades preferidas e que já mantém essa rotina há 25 anos. “Quando saio, meus músculos chamam muita atenção, especialmente as pernas. E eu adoro isso”, afirmou.

Fafa administra o programa de treinamento pessoal online The Daily Gainz, onde compartilha suas rotinas de exercícios. Além dos vídeos no Tik Tok, onde ela soma 646 mil seguidores, ela também mostra seu dia a dia no Instagram, onde é acompanhada por mais 457 mil pessoas.

“Quero poder ajudar o maior número possível de pessoas a atingir seu objetivo. Então acredito que tornar o programa acessível é o melhor”, destacou a musa fitness.

LEIA TAMBÉM: