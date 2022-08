Brincadeira com cigarro eletrônico na boca de bebê pode render 20 anos de cadeia a um rapaz de 23 anos

Bebê é filmado com cigarro eletrônico na boca (Reprodução)

Uma brincadeira inocente pode acabar em anos de cadeia para um jovem empresário da cidade de Johor, na Malásia e uma considerável multa a ser paga.

De acordo com o comandante de polícia da região, um jovem cujo nome não foi divulgado foi filmado colocando um cigarro eletrônico na boca de um bebê, de brincadeira, mas o vídeo vazou nas redes sociais.

O bebê de 7 meses estava acompanhado da mãe e da tia em um estabelecimento comercial de amigos. O jovem empresário, de apenas 23 anos, que era um amigo da tia, também estava no local. O homem pegou o bebê no colo por uns instantes e colocou seu cigarro eletrônico na boca da criança, enquanto todos riam, e uma das mulheres presentes gravou um vídeo no celular. O vídeo foi postado nas redes sociais e rapidamente viralizou na última sexta-feira.

LEIA TAMBÉM: Suspeito de matar ex-namorada a facadas envia áudio debochado à família: ‘Não vai mais incomodar homem nenhum’

Segundo a polícia, o dispositivo estava desligado e em nenhum momento a criança inalou fumaça ou correu risco de sofrer qualquer dano à saúde, mas a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na delegacia local.

A polícia realizou uma investigação e chegou ao vídeo viral, que foi usado como prova contra o homem. Ele foi preso e deve responder a um longo processo. Se for condenado por oferecer cigarros a um menor de idade, crime considerado grave no país, além de poder cumprir uma pena de até 20 anos, ele pode ter que pagar uma multa equivalente a R$ 57,5 mil.

Pode interessar também: