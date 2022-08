Bezerro nasce com duas cabeças e apavora moradores de cidade do Pará

Moradores da pacata cidade de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará, ainda estão intrigados com um fato que deveria ser cotidiano na região, famosa pela criação de gado: o nascimento de um bezerro.

O problema é que o bezerro não nasceu normal, mas com duas cabeças perfeitamente formadas, apesar de ter morrido logo após o parto.

Segundo um funcionário que trabalha no local, a vaca foi retirada do pasto no último dia 4 porque já estava entrando em trabalho de parto e foi levada a um curral.

Um funcionário que acompanhava o animal viu quando a vaca entrou em trabalho de parto e foi ajudá-la. Como as pernas do bezerro já estavam saindo, ajudou a puxá-lo, e logo saiu a cabeça. Porém, o animal, apesar de já ter saído a cabeça e as patas continuava entalado. Foi quando o funcionário foi ajudar o animal e a segunda cabeça saiu, deixando todos atônitos.

“Até pensou que eram gêmeos, mas, quando veio, foi a surpresa”, disse a proprietária da fazenda.

De acordo com veterinários, esses casos são conhecidos como dicefalia, uma má formação do embrião que geralmente acontece quando é feita inseminação artificial.

Mesmo quando sobrevivem ao parto, segundo os especialistas, morrem logo em seguida, embora haja alguns casos relatados em que os bezerros sobreviveram por até 16 horas.

Outros casos semelhantes

Embora seja raro, nas duas últimas semanas ocorreram mais dois casos de nascimento de bezerros com duas cabeças na região norte do país, uma no interior do Acre e outra no estado de Rondônia.

Bezerro de duas cabeças (Reprodução)

No caso de Rondônia, o filhote nasceu ainda com sete patas, quatro orelhas e dois rabos, mas também morreu logo após o parto.