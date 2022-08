VÍDEO: o que acontece quando um tatu perde uma batalha para uma anaconda

Uma gravação impressionante mostrou o que acontece depois que uma sucuri, cobra conhecida no mundo todo como anaconda, ganha uma batalha pela sobre sobrevivência contra um tatu.

As imagens que voltaram a circular foram gravadas pelo cineasta Mauricio Copetti em 2017. Nele se deparou com a maior cobra do Brasil engolindo completamente o tatu durante uma cheia no Pantanal.

Segundo o portal Campo Grande News, a situação chamou atenção de quem esteve no local e se deparou com a cena por ser raro sucuris aparecerem durante cheia.

A refeição do animal durou 30 minutos, chamando a atenção de quem estava por perto da pousada Refúgio da Ilha, que fica a aproximadamente 30 quilômetros do munício de Miranda.

Como trabalhava com imagens da natureza, Mauricio tomou cuidado para não interver no comportamento do animal, ficando a dois metros de metros de distância da cobra e evitando se movimentar.

Veja as imagens que fizeram sucesso na Internet:

Apesar do vídeo mostrar a derrota do tatu, nem sempre este animal é uma presa fácil. Um vídeo divulgado pelo Biólogo Henrique revelou como um tatu atacou uma jiboia para salvar outro animal da mesma espécie.

“Ele deu um coice na cobra. É impressionante”, comenta o profissional que mostra como o mamífero não desiste de tentar espantar a cobra, que chega a até tentar morder o seu casco.

Assim como a sucuri, a jiboia também não é venenosa e mata por constrição, apertando a presa até impedir a circulação e causar óbito.

A jiboia também está na lista entre as maiores cobra do mundo e pode ultrapassar os 4,5 metros, se alimentando de lagartos, pássaros e mamíferos.

Antes de atacar ou quando se sente ameaçada, ela pode reproduzir o “bafo da jiboia”, um mecanismo de defesa no qual solta o ar dos pulmões e produz um ruído característico quando o ar passa pela glote.

Veja a cena:

