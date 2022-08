VÍDEO: Ladrão atrapalhado rouba supermercado, deixa mochila aberta e perde o dinheiro na fuga

Um ladrão atrapalhado roubou o dinheiro do caixa de um supermercado em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, mas fugiu sem conseguir levar a quantia. O motivo foi que ele colocou o valor dentro de uma mochila e esqueceu a bolsa aberta, fazendo com que todas as notas caíssem no chão (veja abaixo).

O caso foi registrado no último sábado (6) em um estabelecimento no Jardim das Primaveras. Na ocasião, o criminoso, que estava armado com uma faca, entrou no supermercado, anunciou o assalto, recolheu todo o dinheiro do caixa e colocou na mochila. Porém, esqueceu de fechar o zíper.

As imagens ainda registraram quando, já do lado de fora, ele sobe em uma motocicleta e foge, deixando todas as notas caírem no chão.

Após a fuga do ladrão, os funcionários do supermercado correram para a rua e recolheram o dinheiro. Segundo a Polícia Civil, todo valor roubado foi recuperado.

O caso é investigado, mas até a manhã desta terça-feira (9) o suspeito não tinha sido localizado.

Pendurado pelas calças

Um vídeo de um outro assaltante atrapalhado viralizou nas redes sociais. O homem foi flagrado pelo dono da casa roubada pendurado em uma cerca pelas calças, mas de ponta cabeça (veja abaixo).

O ladrão era um jovem de 17 anos e havia entrado na casa para roubar objetos e vender depois. Os donos da casa foram alertados pelo latido alto dos cães e já encontraram o garoto imobilizado nas grades, pedindo socorro para que o tirassem dali, pois sua perna doía muito. O dono da casa disse que ele só sairia quando a polícia chegasse. O flagrante foi feito de madrugada, por volta das 5h da manhã.

O ‘incidente’ ocorreu na cidade de Posadas, na Argentina. Um vizinho gravou a cena, enquanto o ladrão chorava e pedia para sair, dizendo que se seu pai soubesse, iria dar-lhe uma surra.

O bandido atrapalhado foi levado para delegacia, fichado e seu pai foi chamado para prestar esclarecimentos e levar o jovem para casa.

