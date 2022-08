Um vídeo impressionante flagrou o momento em que uma chuva de granizo destrói as janelas de um automóvel, deixando os passageiros em pânico, durante uma forte tempestade.

O registro foi compartilhado recentemente nas redes sociais pela página @@hava_medya e acabou viralizando rapidamente entre os usuários impactados.

Como é possível ver no vídeo, o veículo está parado em uma rodovia, com pelo menos três passageiros. Outros carros também trafegam pelo local no momento.

Rapidamente, as pedras de gelo começam a quebrar as janelas, provocando pequenos estilhaços de vidro. Gerando uma verdadeira situação de pânico, os passageiros tentam se proteger de possíveis cortes.

Como informado, o momento impressionante foi captado em Alberta, uma província no oeste do Canadá.

Vídeo flagra momento em que forte chuva de granizo destrói janelas de automóvel deixando passageiros em pânico durante tempestade

O pequeno registro acabou gerando inúmeras reações dos usuários: “Que susto, isso me deixaria em pânico” e “Bolas de golfe do tamanho de granizo” foram alguns dos comentários.

“Dá pra ver muito rapidamente algumas pedras caindo no asfalto. Tenho uma impressão que deve ter carros com vidros reforçados. Parece que parar na estrada não foi a melhor escolha”, escreveu outra pessoa.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 5 milhões de reproduções e mais de 50 mil curtidas no perfil. Confira postagem viral:

Texto com informações da página @hava_medya