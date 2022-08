VÍDEO: Advogada se confunde e coloca filtros engraçados durante live da OAB; veja

A advogada Vanessa Araújo, que é diretora da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG), passou por uma verdadeira saia justa durante uma live da seccional paulista do órgão. Especialista em direito empresarial, ela iria falar sobre a importância de registrar marcas, quando se atrapalhou com os filtros e apareceu “saindo” do rabo de um cachorro (veja abaixo).

Ao entrar na live como convidada, a advogada se confundiu e colocou o filtro errado. Primeiro a imagem ficou em preto e branco e o rosto dela repleto de borboletas azuis. Em seguida, ela apareceu “saindo” do rabo do cão. Ao perceber a falha da colega, a advogada que comandava a transmissão disse: “Amei o filtro”.

Vanessa compartilhou as imagens e o caso faz sucesso nas redes sociais. No Tik Tok, o vídeo já tem mais de 180 mil curtidas e quase 4 mil comentários.

Em entrevista ao site “Migalhas”, a advogada falou sobre a confusão e destacou que ficou “desconcertada”, mas depois acabou levando a falha na brincadeira.

“Nessas lives, os filtros acabam ficando fora de ordem e muitos deles sequer aparecem. Na tentativa de colocar algum filtro, fui testando para encontrar algum que me agradasse, mas infelizmente acabei clicando (sem querer) nesses que aparecem no vídeo que viralizou. Na hora fiquei bem desconcertada, mas logo procurei me concentrar pra falar sobre o assunto que interessava”, contou.

Vanessa disse que quando mostrou o mico para os amigos acabou tirando risadas deles e que, por isso, decidiu compartilhar a história. “O que me surpreendeu foi a repercussão que deu, mas entendo que faz parte da dinâmica da internet e morri de rir junto”, afirmou ela.

