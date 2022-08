Veja como vive um dos bilionários mais jovens do planeta Imagem: reprodução (Instagram @mompha).

Ele coleciona carros e é considerado um dos bilionários mais jovens do mundo. Mompha Junior não é seu nome verdadeiro, mas sim Muhammed Awal Mustapha. Filho do nigeriano Ismaila Mustapha,o Mompha Senior, empresário do setor financeiro, atualmente o Instagram da criança contém um pouco mais de 20 mil seguidores, em um perfil voltado para mostrar sua vida de luxo. Já seu pai possui mais de um milhão de seguidores que provavelmente estão ali também para apreciar a sua vida de luxo.

Segundo o site Auto Esporte, Mompha Junior ganhou sua primeira mansão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao seis anos e viaja pelo mundo de jato particular. Ao ganhar a propriedade, seu pai escreveu “...Você tem um lugar onde ele pode ir, onde ninguém o julgará e onde ele sempre convidará quem quiser de braços abertos. Presente de aniversário do papai“.

Carros

Por ser menor de idade, seu pai fica ‘responsável’ pela coleção de carros que diz ser da criança, com alguns veículos que passam de milhões de reais. Um deles é o Rolls-Royce Wraith, que custa de 250 mil libras até 1 milhão, convertendo para algo entre 1 milhão e meio até 6 milhões de reais.

Outro carro que Junior possui é um Bentley Bentayga, com o preço inicial em 150 mil libras (926 mil reais em 8 de agosto de 2022).

Nas redes sociais, a criança sempre é vita utilizando roupas e acessórios de grife, como Gucci, Givenchi ou Dior.

