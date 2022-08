‘Pior primeiro encontro do mundo’ acaba em casamento; história viralizou nas redes sociais

Uma história sobre “o pior primeiro encontro do mundo” viralizou nas redes sociais. O psicólogo Bruno Farias abriu o coração e contou sobre o dia em que aceitou comer um lanche gigante para escapar de pagar a conta do date com sua pretendente - hoje esposa.

O pior primeiro encontro do mundo



Conheci e chamei uma menina pra sair, ela inacreditavelmente aceitou



Eu tinha 2 anos de formado, era super pobre



Na lanchonete ela pediu um lanche caro com milkshake



Não tinha $ para pagar a conta



A solução: — Bruno Farias Psicólogo (@FariasPsicologo) August 7, 2022

Após ganhar atenção na web, Bruno falou ao “UOL”. Ele disse que até tinha levado dinheiro para o encontro, que aconteceu em 2012, mas ao ver a oportunidade de economizar, não pensou duas vezes.

“Na internet a história ganha um ar épico, mas na vida real foi mais ou menos assim: eu era recém-formado, minha esposa ainda nem estava na faculdade, então tínhamos bem pouco dinheiro”, detalhou. O psicólogo lembrou ainda que comer o tal lanche gigante já era uma meta antiga.

Segundo Bruno, ele sempre dizia que iria vencer o desafio da lanchonete. “Uma noite fomos até lá, eu pedi o lanche gigantesco e consegui comer, com muita dificuldade”, contou o rapaz.

Bruno comeu lanche gigante para não pagar a conta (Reprodução/ Twitter @FariasPsicologo)

Apesar de ter voltado para casa com os bolsos - e o estômago - cheios, a então namorada Mariana Figueiredo não o poupou da bronca. Ela era contra aquele exagero todo.

“A reação dela na lanchonete foi de timidez, porque ela é muito discreta. Quando fomos embora, ela ficou irritada porque eu estava passando mal. Sabe quando a pessoa fica te perturbando, falando: ‘Eu avisei’? Foi mais ou menos isso”, disse.

Depois do episódio, a agora engenheira química passou a pedir para o companheiro “pegar leve na comilança” nas saídas que se seguiram. E foram muitas, até que os dois decidiram se casar. A história de amor de Mariana e Bruno já dura 10 anos.

