Pai obriga filha a doar seu cachorro para poder trabalhar durante o verão

Um pai foi duramente criticado pela forma rígida como está tratando sua filha de 16 anos. Recentemente, após aumentar as horas de trabalho da jovem em uma rede de fast food, ele fez com que ela encontrasse um novo lar para seu cachorro de estimação.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit onde pediu a opinião dos outros usuários da plataforma sobre a maneira com que está lidando com a filha adolescente.

Segundo relato, compartilhado por ele, é esperado que a jovem trabalhe ao menos 30 horas por semana em uma rede de fast food para “se tornar uma adulta responsável”. No entanto, o tempo no trabalho estava “atrapalhando” os cuidados com o cachorro e ela foi forçada a achar um novo lar para ele.

“Nós dissemos a ela que tudo bem em ter um cachorro desde que cuidasse dele e fosse responsável por todas as despesas do animal. Ela conseguiu cumprir sua parte por um tempo e tudo seguia conforme o planejado até que ela ficou mais ocupada no trabalho”.

Ele a fez doar o cachorro

Com a filha trabalhando entre 25 e 30 horas por semana e dedicando 2 horas por dia para os estudos, o pai afirmou que era necessário “se livrar” do cachorro.

“Falei que ela precisava dar mais atenção ao cachorro, mas com o verão e horas extras de trabalho ela não conseguiu. Eu a fiz desistir do animal e doá-lo. Ela discutiu por um tempo, mas encontrou um novo dono para ele”.

Rapidamente os usuários do Reddit criticaram a atitude do pai que afirmou estar “apenas criando uma adulta responsável”.

“Você não pode ter as duas coisas! A fez assumir uma responsabilidade ao cuidar do cachorro e quando ela passou a lidar com a situação da melhor forma possível a forçou a se livrar dele. O cachorro era dela ou não, porque de acordo com sua atitude não parece que ele estava sendo negligenciado, o que é a sua justificativa para ela doá-lo”, questiona uma pessoa.

“Ela fez tudo pelo cachorro e quando ficou um pouco ocupada com as obrigações estipuladas a ela por você, você a fez deixá-lo”, comentou outra.

“Ela estuda em tempo integral, trabalha, é responsável financeira e emocionalmente pelo cachorro e você a fez doá-lo? Animais não são descartáveis!”, ressaltou uma terceira ao que outra respondeu: “Acho que é o pai quem precisa ser realocado”.