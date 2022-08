Noiva fica desolada após madrinha ‘destruir’ as fotos do casamento

Uma noiva ficou completamente arrasada por conta das atitudes de sua amiga, que conseguiu “destruir” a despedida de solteira e o casamento dela, a fazendo ficar sem nenhuma recordação da comemoração.

Conforme o relato da mulher feito no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a “amiga” em questão sempre agiu de forma estranha quando o assunto era o relacionamento da noiva com seu agora marido.

Desolada, ela contou sua história e pediu ajuda para outros usuários da plataforma: “Eu a conheço há 12 anos e ela conseguiu estragar tudo desde o princípio. Na minha despedida de solteira ela me deu uma camiseta tamanho infantil sendo que ela sabia exatamente minhas medidas e o tamanho que eu uso. Depois se desculpou e afirmou que cometeu um engano ao comprar as camisetas”.

As coisas pioraram ainda mais quando no casamento, uma pequena celebração entre amigos e família, a madrinha se recusou a seguir o código de vestimenta e, após ser questionada, também se recusou a trocar sua roupa.

“Pedimos a todos os convidados para usar tênis, ela apareceu de salto alto e se recusou a trocar por um calçado adequado com a nossa solicitação”.

As fotos ficaram irreconhecíveis!

Como a madrinha em questão também é uma fotografa profissional, a noiva decidiu contratá-la para a ocasião esperando obter boas fotos de seu grande dia sem contar com pessoas desconhecidas na festa.

“Ela é fotógrafa profissional e trabalha especificamente com casamentos. Eu a contratei para a ocasião e ela ficou aparentemente feliz em poder ser parte ativa da celebração”.

“Apesar de ser algo que ela faz profissionalmente, todas 300 fotos ficaram irreconhecíveis (borradas e desfocadas) e ela deu uma desculpa absurda! Ela disse que se ‘mexe muito’ e que eu não precisava das fotos de toda forma. Tudo que temos de recordação são seis fotos tiradas pelo celular do meu pai”, revela a noiva desapontada.

Depois de compartilhar a situação com uma de suas familiares, a noiva foi aconselhada a relevar pois a amiga poderia ter agido de forma inconsciente, mas as intenções da mulher ficaram extremamente claras quando ela soube que o casal estava à espera de um bebê.

“Ela sugeriu que eu fizesse um aborto quando soube da minha gravidez. Essa foi a última vez que nos falamos”, revela.

Para os usuários do Reddit, ela deve se manter firme na decisão de cortar a “amiga” de sua vida: “Ela está com ciúme da sua nova vida”, afirma uma pessoa.

“Ela é tóxica e agiu de forma maldosa com você, definitivamente você está melhor sem ela”, comentou outra.