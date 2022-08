Mãe fica espantada após a filha de 4 anos se recusar a ser chamada pelo nome

Uma mãe ficou completamente chocada com a atitude de sua filha de 4 anos, que está exigindo ser chamada somente por seu apelido já que “detesta” seu próprio nome.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe procurou o Reddit para tentar encontrar uma maneira de lidar com sua filha Philomena, que está exigindo ser chamada de “Pippa” ou, caso contrário, não atenderá ao chamado.

“Minha filha detesta o nome dela. Ela se chama Philomena e eu escolhi seu nome depois de lê-lo em um livro que adorava. Não pensei duas vezes em nomear minha filha desta forma. Nós a chamamos de Pippa como um apelido carinhoso, mas ela agora insiste que seu nome é Pippa”.

Segundo a mãe o nome não é “estranho” e não existem motivos para a filha detestá-lo, mas ao mesmo tempo ela teme ter cometido o mesmo erro com seu filho mais novo, Malcolm, a quem chama de Macko.

Ela está preocupada de ter cometido o mesmo “erro”

Apesar de seu filho, que tem apenas 2 anos, ainda não ter uma opinião formada sobre seu nome, ela teme que ele passe a responder somente ao apelido, assim como acontece com a filha.

“Amo o nome dela, não vejo nada de estranho nele e está escrito corretamente então não é nenhum absurdo”, afirma a mãe preocupada.

“Eu tive problemas em escolher o nome dos meus filhos pois não queria alto completamente comum, mas também não queria algo estranho. Vocês acham que exagerei e acabei dando um nome ‘estranho’ para minha filha?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, o nome é perfeitamente normal: “Ela tem apenas quatro anos e é um nome difícil de ser escrito. Respeite o desejo dela e a chame pelo apelido para ver o que acontece com o tempo”, sugeriu uma pessoa.

“Sua filha pode, ou não, mudar de opinião com o tempo. Conheço pessoas com nomes comuns que as vezes preferem apelidos ou os nomes do meio. Em alguns casos apenas não sentimos que combinamos com nossos nomes”, comentou outra.

“Sua filha pode estar apenas passando por uma fase. Quando criança eu sempre preferia meu apelido porque outras crianças não conseguiam falar meu nome e isso me deixava envergonhada”, finalizou outra.