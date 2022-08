Jovem morre após ser esfaqueado durante Parada LGBT em Niterói

Um jovem de 21 anos morreu após levar uma facada durante a 16ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói. O evento aconteceu no último domingo (7).

Luiz Henrique de Lima Cardoso era uma das mais de 50 mil pessoas presentes na orla da Praia de Icaraí. Segundo o Grupo Diversidade Niteroi (GDN), essa é a primeira vez que acontece um crime do tipo durante o evento, que já tem 16 anos de história na cidade fluminense.

“Nunca ocorreu um caso tão grave em nossa manifestação desde a sua primeira edição. Infelizmente, em um evento tão grande, vemos a presença de pessoas que não fazem parte de nossa luta, que vêm à parada com a intenção de manchar todos os esforços que dedicamos para colocar nossos corpos nas ruas”, diz a nota pública do GDN, divulgada na última segunda-feira (8).

O grupo, responsável pela organização do evento, informou que o crime aconteceu após uma discussão. Ele também destacou que o contingente policial destacado para acompanhar a Parada era pequeno e insuficiente.

“Imediatamente após tomarmos conhecimento do caso, paramos o som, interrompemos a parada e mobilizamos apoio à vítima para que ele fosse removido ao serviço de saúde”, explicam.

O GDN reafirma que a Parada é um espaço seguro e, por isso, a entidade irá colaborar com as investigações reunindo vídeos para identificar o autor do crime. “Seguiremos cobrando respostas e fortalecendo nossa comunidade”, diz o texto.

Segundo a Agência Brasil, a Secretaria de Saúde de Niterói disse que os primeiros socorros foram prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Luiz Henrique foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas morreu por conta da gravidade dos ferimentos.

Leia também: Ex-apresentadora Mariana de Abreu morre em acidente durante corrida por aplicativo