Jovem descobre verdade perturbadora sobre sua família

Um jovem está passando por um dilema após descobrir uma verdade perturbadora sobre seus avós. Segundo ele, depois de algumas investigações procurando por outros parentes, ele descobriu que seu avô já foi padrasto de sua avó!

Conforme a publicação realizada por ele no Reddit, tanto sua avó quanto seu avô nunca contaram para os filhos e os netos a forma como se conheceram. Tudo o que eles sabiam era que seu avô, Eric, era 21 anos mais velho que sua avó, Jenny.

“A mãe do meu pai era filha única e seus pais se divorciaram quando ela tinha 5 ou 6 anos. Depois de um tempo sua mãe se casou novamente com Eric. Eu descobri isso quando o censo da década de 1940 foi divulgado e eu encontrei os registros do novo casamento da minha bisavó”, revela o rapaz.

Sem pensar muito nisso, ele ficou curioso com o nome de seu bisavô e depois de algum tempo decidiu tentar entender melhor essa história. “Achei estranho pois o nome do único marido da minha avó, meu avô, também era Eric”.

Ele fez uma descoberta surpreendente

Depois de algum tempo intrigado com as coincidências, o jovem decidiu pesquisar mais a fundo a história de seu bisavô, e foi neste momento que ele fez uma descoberta perturbadora.

“Foi então que encontrei os registros de divórcio e casamento. Eric era casado com minha bisavó, mãe da minha avó, até minha avó ter 14 anos. Quando ela completou 22 anos estava legalmente casada com Eric e já era mãe de um filho. Ela nunca teve contato com outros irmãos ou com a mãe após isso”.

Segundo ele, seus avôs viveram uma longa vida juntos e felizes, com diversos filhos e com a verdade segura por eles até o túmulo. No entanto, o jovem não tem certeza se deve manter o segredo guardado.

“Seria errado eu contar para meus familiares a história que descobri”?

Para os usuários do Reddit, ele é o único responsável pela escolha: “Eu não consigo julgar essa questão pois é uma situação horrível! Ele era um ‘predador’ que criou e preparou sua própria filha para se casar com ele. Eu não conseguiria pensar nele da mesma forma”.

“Você é quem melhor conhece sua família e consegue saber se eles vão levar isso numa boa ou se podem ficar chateados com a descoberta. Não faça isso caso esteja querendo causar um escândalo”, opinou outra pessoa.