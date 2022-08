Já sonhou ganhar dinheiro dormindo? Empresa de colchões abre vagas

Quem já não fez piada sobre testar colchões e ganhar dinheiro fácil, dormindo? Como em Nova York todos os sonhos podem virar realidade, uma prestigiada empresa de colchões está contratando pessoas para preencher a vaga de dormir.

Não, você não leu errado. A Casper, empresa fundada em 2014, com sede em Nova York, está contratando pessoas para as vagas de “sleepers”, trabalho com exaustiva jornada de 8 horas para testar os colchões da empresa.

O trabalho dos ‘dorminhocos’ será dormir “nas nossas lojas e em lugares inesperados do mundo”, segundo a publicação da vaga. Na descrição da vaga, a empresa esclarece os pré-requisitos para a vaga. Os candidatos devem ter uma “excepcional capacidade de dormir”, bem como uma “vontade de dormir o máximo possível”. A empresa espera que o candidato tenha capacidade de tirar uma soneca em qualquer hora do dia.

As inscrições começam no próximo dia 11 e quem quiser se candidatar à vaga devem enviar um vídeo pelo TikTok com uma demonstração de sua capacidade de pegar no sono com facilidade.

Mas como a vida nem sempre é tão doce, quando estiverem acordados, os funcionários deverão gerar relatórios para as redes sociais e compartilhar sua experiência dormindo com cada marca de colchão da empresa. O salário não foi informado, mas um dos benefícios da vaga é que o ‘dorminhoco’ vai trabalhar de pijamas.

A vaga foi compartilhada nas redes e milhares de pessoas já manifestaram interesse de trabalhar na empresa e prometem dormir com seriedade durante as 8 hora de jornada diária.

OUTRA VAGA

Essa não é a primeira vez que uma vaga de emprego desse tipo é compartilhada nas redes sociais. Em 2021, a marca de colchões ‘Eachnight’ divulgou um trabalho semelhante e pagava cerca de US$ 1200 (cerca de R$ 6,1 mil) por mês para essa jornada de trabalho.