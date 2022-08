Internautas abrem olho de mulher após marido colocá-la no voo econômico e amigo em primeira classe (Reprodução/Pixabay - Ryan McGuire)

Um relato viral no Reddit ganhou a atenção de internautas, após uma mulher contar que seu marido fez uma reserva de viagem de avião. Ele e o amigo teriam ficado na primeira classe, restando a econômica para a esposa.

Através do nome de usuário u/ThrowRAeconomy550 na plataforma, ela desabafou nesta quinta-feira (4) e rapidamente viralizou na plataforma.

A autora conta que seu parceiro sempre viajou com o amigo, mas nunca a levava. Mas desta vez, seu marido faria outra viagem com ele e permitiu que a esposa fosse junto.

Ele comprou as passagens e deixou as crianças com a sogra. Embora desempregada, o casal possui um fundo compartilhado.

“No entanto, quando descobri que ele tinha reservado a primeira classe para ele e seu amigo enquanto me deixou na econômica, simplesmente não consegui segurar minha língua. O confrontei sobre isso e ele primeiro se recusou a discutir, então quando a discussão se esquentou, gritou: ‘EU PAGUEI PELA SUA PASSAGEM! NÃO É O SUFICIENTE?’”, escreveu a mulher na plataforma.

Após o marido ter agido daquela forma, a esposa relata ter chorado e desistido da viagem. Mesmo com sua insistência, ela se recusou a embarcar e buscou suas crianças na casa da mãe.

A mulher conta que a viagem acabou não acontecendo e seu marido voltou três horas depois, reclamando sobre sua desistência.

Segundo o relato, o amigo do marido a enviou uma mensagem chamando-a de mimada, além de afirmar que a atitude da mulher seria uma das razões pela qual ele não queria que ela fosse junto deles.

“Eu não respondi, mas o bloqueei desde que ele ficou cada vez mais rude nos últimos meses. Meu marido disse que eu fico chorando por ser excluída e é isso que acontece quando ele finalmente decide me incluir”, finalizou.

Internautas abrem o olho da autora do relato

Ao finalizar o ocorrido, usuários do Reddit deixaram suas impressões nos comentários, sugerindo que a mulher abrisse o olho em relação ao tipo de relacionamento em que estava inserida.

“Não sei por que ele se casou com ele, parece que já está em um relacionamento de longo prazo com seu amigo”, registrou um dos usuários.

“Foi meu primeiro pensamento. Por que ele quer fazer viagens sozinho todos os anos com seu amigo, e por que ele colocaria sua própria esposa em uma classe totalmente diferente da dele? Então ela não pode ficar perto deles? Eu quase tenho a sensação de que ele a faria ficar em seu próprio quarto também enquanto ele compartilhava um com seu ‘amigo’”, complementou outro redditor.

