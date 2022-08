Homem leva almofada com rosto de esposa para as férias e viraliza

Um marido apaixonado resolveu levar uma almofada com rosto da esposa estampado para as suas férias e viralizou. Como ela não podia acompanhá-lo, esta foi a saída encontrada para tentar minimizar a saudade e garantir a presença da amada em cada passeio.

Raymond Fortunado, das Filipinas, tinha combinado com a Joanne Fortunado de viajarem a Coron, no país, mas, segundo a TV State of the Nation, ela teve de cancelar sua ida de última hora. O motivo não foi revelado.

O rapaz, então, achou a forma inusitada de levá-la com ele: através de uma almofada com o rosto da mulher. E ele a carregou em todos os lugares mesmo, sempre fazendo registros fotográficos dos momentos especiais. Até quando Fortunado decidiu mergulhar no mar, levou a almofada junto.

Filipino mergulha com almofada de esposa (Reprodução/Redes sociais)

Nas redes sociais, o filipino está sendo tratado como “marido do ano” e “fofo”.

Maridos e maridos...

Um relato viral no Reddit ganhou a atenção de internautas após uma mulher contar que seu marido fez uma reserva de viagem de avião. O problema foi um só: ele e o amigo teriam ficado na primeira classe, restando a econômica para ela.

A autora do depoimento conta que seu parceiro sempre viajou com o amigo, mas nunca a levava. Desta vez, seu marido faria outra viagem com ele e permitiu que a esposa fosse junto. Ele comprou as passagens e deixou as crianças com a sogra.

“No entanto, quando descobri que ele tinha reservado a primeira classe para ele e seu amigo enquanto me deixou na econômica, simplesmente não consegui segurar minha língua. O confrontei sobre isso e ele primeiro se recusou a discutir, então quando a discussão se esquentou, gritou: ‘EU PAGUEI PELA SUA PASSAGEM! NÃO É O SUFICIENTE?’”, escreveu a mulher na plataforma.

A esposa acabou desistido da viagem. Mesmo com muita insistência, ela se recusou a embarcar e buscou as crianças na casa da mãe.

A mulher conta que a viagem acabou não acontecendo e seu marido voltou três horas depois. Ainda segundo o relato, o amigo do marido a enviou uma mensagem chamando-a de mimada, além de afirmar que a atitude da mulher seria uma das razões pela qual ele não queria que ela fosse junto com eles.

