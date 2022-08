Famoso estilista ‘salva’ noiva no dia do casamento; confira a história inusitada

Uma noiva contou com uma ajuda especial para conseguir chegar até seu casamento em Ouro Preto, em Minas Gerais, no último sábado (6). Ela foi “salva” pelo famoso estilista Ronaldo Fraga, que percebeu que ela estava em apuros e não hesitou em socorrê-la. A história foi contata pelo “G1″.

Paula Moreira Mol se casaria na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, mas no meio do trajeto se deparou com o Festival Tudo é Jazz. Ronaldo estava curtindo a festa quando avistou a noiva.

“Eu estava na sacada de um daqueles casarões assistindo ao show e vi que tinha uma noiva dentro do carro esperando o festival acabar para passar. Foi aí que eu desci e ofereci ajuda”, disse ao portal de notícias.

Fraga bateu no vidro do carro para chamar Paula, que se surpreendeu ao perceber quem ele era. O estilista, então, sugeriu que ela não esperasse pela abertura da rua e fosse caminhando até a porta da igreja.

Segundo Fraga, Paula disse que tinha vergonha e que estava usando salto, mas ele não se convenceu. “Suba. A rua está cheia de gente. Eles vão te aplaudir. Você vai poder mostrar isso para os seus netos. Eu te ajudo segurando a cauda do vestido para ela não sujar”, insistiu.

Desafio aceito

Paula resolveu aceitar a proposta de Fraga e acabou “desfilando” em pleno centro histórico de Ouro Preto.

Como se não bastasse, o estilista pediu à organização do festival que colocasse a marcha nupcial para embalar a caminhada da noiva até a igreja. E assim foi feito: ao som da música, Paula subiu a ladeira enquanto Fraga segurou a cauda do vestido.

“Ele me fez distrair do momento e focar na situação de forma positiva”, disse a noiva, que ressaltou que o estilista foi muito gentil e carinhoso com ela.

