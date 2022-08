Ele a matou no mesmo dia em que se casaram: a história do homem condenado novamente por homicídio Reprodução - New York Post

Stepan Dolgikh, um homem russo de 35 anos, foi sentenciado a 18 anos de detenção pelo crime de homicídio após assassinar sua esposa no dia em que se casaram. Não é a primeira vez que o sujeito recebe uma condenação pelo mesmo tipo de crime.

De acordo com detalhes compartilhados, Stepan conheceu a vítima, Oksana Poludentseva, de 36 anos, ainda quando estava preso, ambos começaram com uma amizade por correspondência que foi se desenvolvendo, resultando no relacionamento do casal e posteriormente no casamento.

O dia da tragédia

Longe de ser um dia apenas de alegria, a união de Oksana e Dolgikh terminou em uma verdadeira tragédia depois que ele a golpeou até a morte.

Segundo relataram testemunhas, Stepan começou a agredir sua esposa depois de sentir “ciúmes” da forma como a companheira se comunicou com um dos convidados da celebração que aconteceu em Chik, na Rússia.

Leia também estas notícias:

Ao que se sabe até o momento, os convidados estavam totalmente assustados com o nível de agressividade do homem de 35 anos para poder intervir na situação, porém acionaram o serviço policial que o levou preso assim que estes chegaram ao local.

“Ele começou a socá-la e chutá-la do lado de fora da casa. Ele agarrou-a pelos cabelos, espancou-a e empurrou-a para a rua, onde também continuou a espancá-la no corpo e na cabeça”, disse o investigador-chefe sobre o ocorrido.

A declaração do homem à justiça

Confessando o crime, Dolgikh disse à justiça que acreditava que a vítima “o enganava” e que ela também “se comportava de forma indevida”.

Por fim, embora tenha confessado a ação criminosa, segundo as autoridades, ele não se arrependeu.

+ Confira também estas notícias: