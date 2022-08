Ela se assustou ao perceber que a vizinha observa seus hábitos de sono!

Uma mulher ficou completamente espantada ao saber que sua vizinha está “obcecada” com sua rotina de sono. Segundo ela, a intromissão dos moradores da casa ao lado passou do limite aceitável.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher conta que toma remédios para tratar da ansiedade e, por tal motivo, acaba tendo uma rotina de sono incerta e leve que geralmente causa sono profundo pela manhã fazendo com que ela tenha dificuldades em levantar cedo.

Como já está aposentada e não possui dependentes, ela não vê problemas em dormir até mais tarde, mas seu vizinho parece não compartilhar da mesma opinião.

“Como eu tenho somente cortinas no quarto, ela acaba conseguindo ver a hora que acordo e até já a vi questionar o fato de eu me levantar às 11 horas”, revela a mulher.

Ela está inconformada com a atitude da vizinha

Segundo a mulher, a vizinha não tem qualquer razão para estar tão interessada em seus hábitos de descanso. “Como tomo medicação para ansiedade eu dificilmente entro em sono profundo, então nunca me sinto descansada e raramente tenho uma noite inteira de sono”.

“Sou aposentada, sem filhos e sem ninguém para dar satisfação, então só dependo de mim mesma. Geralmente leio na cama até pegar no sono”, revela a mulher.

Para outras pessoas do Mumsnet, ela realmente está em uma situação de tirar o sono, mas não é a única a ter problemas deste tipo com os vizinhos.

“Por muitos anos eu visitei uma família no País de Gales. Minha tia morava em uma tradicional casa de campo com terraço e tinha uma grande competição para saber quem lavava a roupa primeiro. Minha mãe ficou completamente curiosa com essa estranha competição”, conta uma pessoa.

“Há alguns anos uma amiga minha se casou e comprou uma casa perto de sua mãe. A ‘fiscalização’ era tanta que eles logo acabaram se mudando”, revela outra.

“Comece a deixar as cortinas fechadas o tempo todo. Não consigo acreditar que ela se preocupa com a hora que você acorda! Ela precisa achar outra coisa para fazer”, finaliza uma terceira.