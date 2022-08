Ela ‘envergonhou’ o pai em jantar de família após homem realizar comentário sexista a seu respeito

Um relato chegou ao Reddit nesta terça-feira (9) sobre uma jovem de 18 anos ter envergonhado seu pai na frente de todos durante o jantar em família. De acordo com ela, sua reação foi consequência de atitudes do homem em sua relação.

“Eu estava menstruada na semana passada e ainda morava com meus pais. Minha mãe trabalha muito e trabalha até tarde, então naquela manhã eu mandei uma mensagem para ela pedindo absorventes. Ela geralmente chega em casa por volta das 23h30 e meu pai disse que iríamos para a cama às 22h30 naquela noite”, iniciou o relato, através do usuário u/f1r3_dr1LL.

Relação entre horários

De acordo com a jovem, seu pai era rígido com ela quanto ao horário de ir para cama. Ao ir ao banho antes de deitar-se, a moça conta que parou no quarto do pai e o avisou de que precisaria esperar a mãe chegar do trabalho, pois aguardava a chegada de seus absorventes.

“Ele então disse algo como: ‘Você sempre encontra uma razão para ficar acordada até mais tarde’. Foi basicamente um comentário sarcástico sobre eu querer mais tempo. Fiquei meio chocada, mas ele diz coisas assim o tempo todo”, escreveu ela.

“Eu me virei e disse: ‘Você está falando sério?’ Ao que ele respondeu: ‘Sim, estou.’ Essa foi a linha que me irritou. Pelo tom de sua voz você já podia dizer que ele não estava brincando, mas ainda havia 10% de chance de que ele estivesse”, desabafou.

Comentário sexista

Poucos dias depois, houve um jantar em família e o pai realizou um comentário sarcástico sobre a menstruação da filha, conforme o relato. A fala foi realizada após ele interpretar que a jovem estava “mal-humorada”.

“Decidi dizer algo sobre aquele comentário em particular, pois tentei ser mais repressiva com meu humor perto dele. Eu então o eduquei sobre os hormônios e coisas que acompanham um período além do óbvio”, contou.

Após rebater o comentário do pai e ensiná-lo sobre seu período menstrual, a jovem conta ter sido colocada de castigo por “comportamento impróprio”.

