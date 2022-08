Arquiteta compra mesa de R$ 9,6 mil para cliente e recebe peça com ‘estampa’ de pênis; relato viralizou

Arquiteta compra mesa artesanal para cliente e recebe móvel com estampa de pênis (Reprodução/Twitter @anajulietafg)

Uma arquiteta de Salvador, na Bahia, viralizou nas redes sociais ao relatar sobre uma mesa que comprou para um cliente e que foi recebida com uma estampa que parece um pênis. No Twitter, Ana Julieta comentou sobre o desenho inusitado que chama a atenção no móvel, que custa R$ 9,6 mil. Muitos internautas repercutiram sobre a peça (veja abaixo).

pedi uma mesa pro cliente en pedra de lava vulcanica esmaltada a mao o que quer dizer que o desenho que forma quando a pedra entra no forno é imprevisível. A direita o que estava esperando a esquerda o q eu recebi. Detalhe a mesa custa R$9600 pic.twitter.com/WGd6T75BUc — anaju (@anajulietafg) August 2, 2022

Na postagem, Ana Julieta escreveu: “Pedi uma mesa pro cliente em pedra de lava vulcânica esmaltada a mão, o que quer dizer que o desenho que forma quando a pedra entra no forno é imprevisível. A direita o que estava esperando e a esquerda o que eu recebi. Detalhe a mesa custa R$9.600″, destacou ela.

A publicação já teve mais de 201 mil curtidas e quase 8 mil comentários. Alguns internautas se espantaram com a imagem estampada, já outros com o preço do móvel.

Veja as postagens abaixo:

Por esse preço, tomara que a mesa vibre também. — Erika (@kikaandreeta) August 2, 2022

"Colocou o Pau na Mesa", arte em pedra de lava vulcânica, 60 x 60 cm. https://t.co/0XgfKxOH0G — Felipe Oliveira (@fpcoliveira) August 2, 2022

Parece uma ressonância magnética durante uma transa 😭 — Luke 🌞 (@lucassntn) August 2, 2022

Era só deixar a mesa numa sala de ensino médio por 43 segundos — Marcus Toledo (@marcus_toledo_) August 2, 2022

Faltou sensibilidade do fornecedor. Uma peça assim não pode sair do atelier hahahaha fizesse outra e botasse essa pra vender pra quem tivesse interessado — Matheus (@OdioyNojo) August 2, 2022

E por falar em pênis...

Um monumento inaugurado recentemente em um cemitério na cidade de Veracruz, no México, chamou a atenção e repercutiu entre os internautas. E aos que se perguntam o motivo, se deve ao formato peculiar que a estátua tem: o de um pênis.

Monumento em cemitério chama a atenção no México

E embora as especulações sobre o porquê tal monumento foi implementado neste local, de acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, trata-se de uma homenagem à “Doña Cata” [”Dona Cata, em português], mulher que foi sepultada em tal local e que lembrava a importância da discussão sobre o órgão masculino em vida.

Além disso, Doña Cata afirmava que o pênis precisava “de maior reconhecimento”, por isso sua família mandou construir um monumento com este formato.

Em declaração, familiares da falecida mulher reforçaram que em nenhum outro espaço do México existe uma produção similar, lembrando que Cata sempre desejou um dia especial para poder celebrar o órgão masculino, já que o considerava um “objeto de prazer”.

Outro ponto destacado pelos membros da família de Doña Cata foi que a mulher sempre ressaltou a importância de falarmos sobre o órgão reprodutor masculino sem tabus e com maior naturalidade.

Por fim, com a instalação do monumento, espera-se que diversas pessoas visitem o local.

LEIA TAMBÉM: