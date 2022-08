VÍDEO: Veterinária viraliza ao dizer que jamais daria carne crua para sua cachorrinha; entenda o motivo

Uma médica veterinária inglesa viralizou no TikTok depois de postar um vídeo no qual explica sobre coisas que jamais faria com sua cachorrinha, chamada Mandy. Identificada no perfil como “Cat The Vet”, a profissional diz que, entre as ações, nunca joga gravetos para o animal, nunca usa arremessador de bolas e também não alimenta a cadelinha com carne crua (veja no vídeo abaixo).

“Eu nunca vou jogar um graveto para ela [a cadela]. As lesões causadas pelo arremesso de gravetos são horríveis”, explicou a veterinária no vídeo e continuou: “Embora ela [a cachorra] adore brincar com bolas de tênis, nunca vou usar um arremessador de bolas para lançar uma para ela. Eles causam danos incríveis às articulações dos cães, e as bolas sempre serão amigáveis aos cães”, destacou.

A médica veterinária de Sheffield, na Inglaterra, falou ainda sobre os riscos de dar alguns alimentos crus aos bichos, principalmente carnes.

“Você pode alimentar seu cachorro com o que quiser, mas para mim, o risco de desequilíbrios nutricionais e o risco de infecções bacterianas para ela e minha família são muito grandes”, ressaltou.

O vídeo, que dividiu as opiniões dos internautas, já teve mais de 42 mil curtidas e quase 1 mil comentários. Um dos internautas concordou com a veterinária: “Que bom que você disse isso, cansado de pessoas me julgando por não alimentar meu cachorro com uma dieta de alimentos crus”.

Já teve quem se posicionou contra: “Comida crua é melhor do que qualquer ração para eles. Meus cachorros me beijam o tempo todo e eu nunca fico doente”, pontuou mais outro internauta.

‘Ovelha-cão’

Uma cena registrada em uma fazenda em Fregenal de la Sierra, comunidade de Estremadura, na Espanha, tem dado o que falar nas redes sociais. Um vídeo mostra cães da raça labrador correndo pela propriedade e têm uma acompanhante inusitada: uma ovelha que acha que também é um cachorro (veja abaixo).

Ovelha vive “crise de identidade” e pensa que é cachorro pic.twitter.com/ntvppCB97d — BNews (@bnews_oficial) August 7, 2022

A ovelha chamada Norit é vista sempre brincando com cães na propriedade rural de Ignacio Nuñez. Ele contou que desde cedo ela passou a demostrar um comportamento semelhante a dos cachorros e que adora correr atrás de uma bolinha.

Norit sempre procura estar ao lado dos seus irmãos caninos e quando eles correm, ela faz questão de entrar na brincadeira. Mesmo quando não consegue alcançá-los, ela não desiste e, no próprio ritmo, conclui a “competição”.

O dono disse que, até agora, a ovelha ainda não aprendeu a latir e a abanar o rabo, mas ele não tem dúvidas de que ela se sente parte da matilha.

Ovelha 'pensa' que é cão e disputa corrida com irmãos caninos, na Espanha (Reprodução/Twitter)

