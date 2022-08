Em um registro impressionante, um vídeo mostra batalha entre cobra e pequeno esquilo na vida selvagem.

O registro impressionante foi compartilhado recentemente nas redes sociais pela página @animals_powers e acabou viralizando rapidamente entre os usuários.

No registro, é possível ver o momento em que a serpente tenta atacar o pequeno roedor inúmeras vezes.

Vídeo mostra batalha entre cobra e pequeno esquilo na vida selvagem; assista registro

Os momentos iniciais ao confronto não foram revelados pela página. O local e data do registro também não foram revelados na postagem.

“Muita agilidade, fascinante a rapidez para não ser picada por um animal potente”, “Incrível o poder dos animais” e “Ele cansará a Cobra e então aplicará o golpe rápido e devastador” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 200 mil reproduções no perfil e inúmeros comentários. Confira postagem viral:

Vídeo mostra batalha entre búfalo e leoa

Em outro registro impressionante, um vídeo viral flagrou uma pequena batalha entre um búfalo e uma leoa.

No registro, é possível ver o momento que o grande animal corre rapidamente para atacar a leão, que estava deitada.

Na sequência, o felino é lançado no ar pelo gigante, utilizando os chifres pontiagudos.

Uma manada de búfalos estava próxima e acompanhou todo o desenrolar da história, registrado em vídeo e que viralizou nas redes.

Logo depois, de dar um giro impressionante no animal menor, o búfalo acaba saindo correndo da cena.

Os usuários destacaram o visível estado de debilidade da leoa, aparentemente abaixo do peso. Confira registro:

Texto com informações da página @animals_powers