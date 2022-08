Mulher revela motivo ‘inacreditável’ pelo qual foi reprovada em uma entrevista de emprego

Você já imaginou ser reprovado em uma entrevista de trabalho por não soletrar seu nome ao contrário? Se ficou curioso sobre esta pergunta, trata-se justamente do relato feito por uma mulher e que foi compartilhado no Reddit.

De acordo com o detalhado pelo portal Meganoticias, a mulher, que se chama Lana, recebeu a negativa do processo depois de negar-se a verbalizar a pronúncia de seu nome ao contrário.

Lana explicou que sempre foi vítima de bullying na escola devido ao seu nome e por isso não se sentiu confortável em atender ao pedido do entrevistador.

“Eu sofri bullying na escola por muito tempo, então não vou jogar meu nome no lixo assim. Pode parecer bobo para os outros, mas honestamente, isso não deveria fazer parte de uma qualificação profissional”, disse.

Revoltada com a situação, ela ainda acrescentou: “tudo o que eu conseguia pensar era que claramente não demorou 5 segundos para soletrar meu nome de trás para frente. Não posso acreditar que o mundo do trabalho chegou a isso”.

Por sua vez, Lana reforçou que não se sentiu confortável com o pedido, que não foi atendido, mas isso teve uma consequência: ao final do dia ela recebeu uma notificação de que não havia sido selecionada no processo, mesmo sendo considerada “muito qualificada”.

“Como uma pessoa normal que tem dignidade, mantive meu nome original para um pedido de emprego”, finalizou.

